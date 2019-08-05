Большой десантный корабль "Петр Моргунов" выйдет на заводские ходовые испытания в сентябре

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов" приступит к заводским ходовым испытаниям в сентябре. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель кораблестроительной отрасли.

"По существующим планам в августе на БДК будет заселен экипаж. На заводские ходовые испытания он может выйти в сентябре", - уточнил собеседник агентства.

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" построены два корабля проекта 11711. "Иван Грен" передан Военно-морскому флоту (ВМФ). Вторым стал "Петр Мо

ргунов", его передача ВМФ должна состояться до завершения 2019 года.

23 апреля на заводе были заложены еще два БДК, которые станут развитием проекта 11711. Как сообщил ранее ТАСС представитель предприятия Сергей Михайлов, новые корабли будут заметно отличаться от их предшественников проекта 11711 как по габаритам, так и, возможно, по главной энергетической установке. Известно, что они будут нести боевые вертолеты Ка-52К.

В ходе международного военно-технического форума "Армия-2019" глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил ТАСС, что новые БДК будут немного шире и немного длиннее, их водоизмещение может составить 8 тысяч тонн.