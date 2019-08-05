Конкурс военных летчиков "Авиадартс-2019" начался на аэродроме под Рязанью

РЯЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Проходящий в рамках Армейских международный игр конкурс военных летчиков "Авиадартс-2019" начался в понедельник на аэродроме Дягилево под Рязанью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Церемония открытия прошла на аэродроме Дягилево, где сосредоточена вся авиация, задействованная в соревнованиях. В церемонии приняли участие руководитель конкурса, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин, делегации от каждой из стран-участниц, летный и инженерно-технический состав команд", - сказали в ведомстве.

В соревнованиях, которые продлятся до 17 августа, примут участие команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Практическая часть конкурса пройдет на полигоне Дубровичи (Рязанская область).

Летчики стран участниц будут выступать на самолетах Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-25, Ту-22М3, Ил-76, Як-130, J-10, JH-7A, H-6K, Y-9 и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, Ми-8. Каждая национальная сборная будет летать на своей авиатехнике. Всего примут участие 43 экипажа истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.

Дисциплинами "Авиадартс - 2019" станут физическая подготовка, воздушная разведка, техника пилотирования, боевое применение по наземным целям.

На полигоне Дубровичи создано около 60 уникальных наземных мишеней, в частности, имитирующих аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковую роту на марше, мотопехотную роту в районе развернутого командного пункта. Также будет представлен комплекс макетов автомобильной техники, объекты инфраструктуры и многое другое.