В ходе обстрела окрестностей Хмеймима пострадали четыре местных жителя

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, в результате чего были ранены четыре жителя населенного пункта Руайсэд Афиф, авиабаза не пострадала. Об этом сообщил в понедельник в Минобороны РФ.

"Сегодня, 5 августа, около 14:30 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северного направления от аэродрома был зафиксирован пуск трех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы. Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет. По данным сирийских органов безопасности, снаряды боевиков упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф, в результате чего получили ранения четыре местных жителя", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, российская авиабаза функционирует в плановом режиме.