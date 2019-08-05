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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Обновлено 

Минобороны перебросит к месту пожара на складе боеприпасов специальные роботы

Для мониторинга обстановки на место также доставлены беспилотные летательные аппараты

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Военные перебросят в Ачинский район Красноярского края специальные роботе "Уран-14" для тушения пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

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"В целях ликвидации возгорания склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края военным ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14", - сказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что для мониторинга обстановки на складе под Красноярск "доставлены беспилотные летательные аппараты".

Загоревшийся склад боеприпасов планировали расформировать до 2022 года, также добавили в Минобороны.

"Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года", - сказали в ведомстве.

В новость были внесены изменения (19:11 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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