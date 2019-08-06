Военные Зимбабве провели культовый обряд перед конкурсом Армейских игр

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Военные медики сборной Зимбабве, принимающие участие в Армейских международных играх (АрМИ), провели перед конкурсом "Военно-медицинская эстафета" культовый обряд, посвященный силам природы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра "АрМИ-2019", распространенном во вторник.

Военные отправили обряд на полигоне Фориш в Узбекистане перед выходом на полосу препятствий. "Участники сборной и болельщики команды исполнили групповой танец и спели народную ритуальную песню культа сил природы", - говорится в сообщении пресс-центра.

Во вторник военным медикам разных стран в рамках конкурса предстоит пройти "лабиринт", перетащить ящики с боеприпасами, проползти под бронетранспортером, а также выполнить норматив по разборке и сборке автомата Калашникова.

В конкурсе принимают участие команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.