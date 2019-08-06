Российские Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Два российских противолодочных самолета Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа, распространенном во вторник.

"Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады", - указывается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ, поднятых в воздух с аэродрома Елизово (Камчатский край).