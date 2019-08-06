Команда РФ показала лучшее время в гонке на конкурсе "Десантный взвод" АрМИ-2019

ПСКОВ, 6 августа. /ТАСС/. Десантники из России одержали победу в индивидуальной гонке на боевых машинах, которая проходила в Псковской области во вторник в рамках второго этапа конкурса "Десантный взвод" V Армейских международных игр (АрМИ-2019). Об этом сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Российские десантники показали лучшее время в индивидуальной гонке на боевых машинах рамках второго этапа конкурса "Десантный взвод". Отличную стрельбу на огневом рубеже и преодоление препятствий на дистанции, а также высокую скорость в гонке показали три российских экипажа, которые заняли все призовые места в индивидуальном зачете. В командном зачете первое место заняла команда РФ. На втором месте десантники из Беларуси, третье место у команды Ирана", - отмечается в сообщении.

Как уточняет Минобороны, во вторник на старт второго этапа "Десантного взвода" вышли экипажи из 21 страны мира. "Участники гонки соревновались на российских боевых машинах десанта БМД-2, за исключением команды Китайской Народной Республики, которая соревновалась на модернизированных БМД отечественного (китайского - прим. ТАСС) производства ZLC-2000, команды Алжира, соревновавшейся на БМП-2 российского производства и команды Венесуэлы, выбравших для гонки БТР-80", - говорится в сообщении.

В сообщении ведомства отмечается, что претендовать на призовые места командам из Белоруссии и Ирана, не позволила неудачная стрельба на огневых рубежах. Неудачно сложились гонки и для команд из Алжира, Китая и Казахстана, которых подвела техника. "Особо отмечается достижение команды Венесуэлы, которая в упорной борьбе сумела опередить сильные команды из Казахстана и Китая и впервые заняла высокое четвертое место", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах десяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - проходят пятые Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.