Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника "Охотник"

Аппарат впервые совершил полноценный управляемый полет со взлетом, маневрированием и посадкой 3 августа. Как сообщили тогда в военном ведомстве, полет аппарата проходил на высоте до 600 м вокруг аэродрома, беспилотник управлялся оператором с земли.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

На опубликованном видео "Охотник" рулит по полосе военного аэродрома, затем совершает взлет и маневрирует с неубранным шасси, после производит штатную посадку. На корпус аппарата нанесена серая камуфляжная раскраска.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, до конца 2019 года "Охотник" совершит еще несколько полетов, один из которых может пройти в полностью автономном режиме.

До 3 августа тяжелый беспилотник, по данным другого источника ТАСС в ОПК, уже поднимался в воздух, подскакивая на несколько метров над взлетной полосой и сразу совершая посадку. Была выполнена серия таких испытаний, однако полетом они не считаются.

"Охотник" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло", взлетная масса машины составляет около 20 тонн, аппарат оснащен реактивным двигателем. По данным военного ведомства, беспилотник имеет противорадиолокационное покрытие и оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.