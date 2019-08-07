Северный флот осенью проведет первые стрельбы ракетного комплекса "Бал"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Береговая ракетно-артиллерийская бригада Северного флота, недавно перевооруженная с противокорабельных береговых ракетных комплексов (БРК) "Рубеж" на комплексы "Бал", проведет первые стрельбы новым вооружением осенью. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Комплекс "Бал" поступил на вооружение береговой ракетно-артиллерийской бригады Северного флота на смену комплекса "Рубеж". Он предназначен для поражения надводных целей на дистанции до 150 км. Планируется, что первые практические стрельбы БРК "Бал" будут проведены нынешней осенью во время плановых учений сил Северного флота", - сообщили на флоте.

Отмечается, что сейчас ракетчики Северного флота развернули пусковые установки нового комплекса "Бал" на полуострове Средний на побережье Баренцева моря. "Флотские ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район. В марше было задействовано около 60 военнослужащих и 15 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Ракетчики подготовят комплексы к стрельбе по надводным целям, а также проведут учения с имитационными ракетными пусками по уничтожению группировки кораблей условного противника.

Береговой ракетный комплекс "Бал", вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, способен ликвидировать наземные и надводные цели противника на расстоянии в 150 км. Х-35 способна уничтожать корабли водоизмещением до 5000 т. Полный залп комплекса, включающий 32 ракеты, в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.

Модернизированная ракета Х-35Э дальностью до 300 км может наводиться через беспилотник.