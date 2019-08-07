"Известия": в российской армии создадут спецподразделения антихакеров

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ создаст особые подразделения для защиты "военного интернета". Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщила в четверг газета " Известия ".

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По ее данным, специальным частям предстоит искать и нейтрализовывать виртуальные угрозы. Программное обеспечение для защиты локальных сетей уже разработано. Уточняется, что благодаря новой системе доступ к сети извне будет практически невозможен.

Минобороны также отметило, что в такие подразделения войдут исключительно офицеры со специальным техническим образованием.

Ранее российская армия опробовала работу дальнобойного "военного интернета".

Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета в 2019 году. Закрытую систему обмена цифровой информацией назвали мультисервисной транспортной сетью связи (МТСС).