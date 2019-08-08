Источник: судоремонтный комплекс для кораблей ВМФ России откроют в Тартусе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Судоремонтный комплекс Черноморского флота начнет работу в пункте материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в Тартусе в конце августа. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в судоремонтной отрасли.

"В сирийском Тартусе в конце августа начнет работу судоремонтный комплекс Черноморского флота для обеспечения мелким ремонтом кораблей и подводных лодок постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что для нового комплекса "закуплено и отправлено в Тартус самое современное станочное оборудование".

До настоящего времени мелкий ремонт кораблей российской средиземноморской эскадры обеспечивали плавучие мастерские Черноморского флота, несущие дежурство в Тартусе по принципу ротации. Обычно вахта каждой плавучей мастерской длилась шесть месяцев.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского ПМТО. Согласно документу, в Тартусе могут базироваться до 11 кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. Также предполагалось расширить судоремонтные возможности базы.

В День ВМФ, 28 июля, в Тартусе прошел парад, в котором участвовали дизель-электрическая подводная лодка "Старый Оскол", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Углич", плавучая судоремонтная мастерская, морской спасательный буксир, противодиверсионные и патрульные катера из состава постоянного российского соединения.

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