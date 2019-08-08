Два бомбардировщика Ту-95МС провели полеты над Беринговым морем

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика России Ту-95МС провели полеты над Беринговым морем в рамках учений "Океанский щит - 2019". На отдельных этапах полета их сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США, говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в четверг.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России в рамках оперативного учения "Океанский щит - 2019" выполнили полеты над нейтральными водами акватории Берингова моря. Продолжительность полета составила более 10 часов", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что "на отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США".

В Минобороны отметили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщало, что американские истребители F-22 поднимались в четверг на сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны американского штата Аляска и Канады.

Учения "Океанский щит" проходят с 1 по 9 августа под руководством главкома ВМФ Николая Евменова в акватории Балтийского моря. К маневрам привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава. Замыслом учений предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ.