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Сторожевой корабль "Сметливый" следит за эсминцем "Порте" ВМС США в Черном море

Эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря 8 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота следит за эсминцем "Портер" ВМС США в Черном море. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ (входит в Минобороны), распространенным в четверг.

"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Черного моря эсминец с УРО-ПРО "Портер" ВМС США", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что "непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляет сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".

Ранее сообщалось, что 30 июня силы Черноморского флота осуществляли слежение за эсминцем управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США "Карни" после его входа в Черное море. Тогда в ведомстве напомнили, что в соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки.

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