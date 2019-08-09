На Камчатку вернулся после четырехлетнего ремонта атомный подводный крейсер "Омск"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 августа. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после длительного ремонта на Дальневосточном заводе "Звезда". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"В пункт постоянного базирования на Камчатке после ремонта с модернизацией, которые в течение четырех лет велись на Дальневосточном заводе "Звезда" в городе Большой Камень, вернулся атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск", - говорится в сообщении.

По докладу командира подводного крейсера Дениса Шарыпова, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

"На пирсе подводников встречали представители командования, родные и близкие. Начальник штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов по традиции вручил командиру крейсера жареного поросенка", - сообщили в пресс-службе округа.

Атомный крейсер "Омск" передали Тихоокеанскому флоту после завершения всех технических работ 29 июня в рамках программы V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке. Крейсер решил ряд тестовых задач в акватории Японского моря, в том числе выполнил глубоководное погружение.