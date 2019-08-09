Военные России и Индии высадят десант и уничтожат боевиков в рамках учений "Индра-2019"

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Высадка тактического десанта с вертолетов и нейтрализация лидеров боевиков станут частью совместных российско-индийских военных учений "Индра-2019", сообщает в пятницу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе совместного межвидового российско-индийского учения "Индра" сухопутная группировка войск планирует отработать несколько тактических эпизодов. Это разведывательно-поисковые действия, нейтрализация руководителей условных повстанческих движений, высадка тактического воздушного десанта", - говорится в релизе.

Военнослужащие ВВО осуществят высадку из вертолетов ВВС Индии. Штаб руководства учением отработает вопросы подготовки органов военного управления при решении совместных задач. Цели учения были определены в ходе совместной планирующей конференции в июля в городе Уссурийске.

"Индра-2019" пройдет в декабре на сухопутных и морских полигонах, а также одном из военных аэродромов Вооруженных сил Республики Индия. С российской стороны в учениях примут участие около 300 военнослужащих из Восточного военного округа. Учения "Индра-2018" прошли на военном полигоне "Бабина" в штате Уттар Прадеш (Индия). Всего в них было задействовано 500 военнослужащих.