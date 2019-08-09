Авиакомплекс "Кинжал" впервые применят на "Авиадартсе"

РЯЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. ВКС России впервые задействуют авиакомплекс "Кинжал" в ходе розыгрыша "Авиамикса" на конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-центре Игр.

"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия

"В ходе розыгрыша тактического эпизода "Авиамикс", который пройдет 10 августа на полигоне Дубровичи в рамках международного конкурса "Авиадартс-2019", впервые будет задействован авиационный комплекс "Кинжал". Самолеты МиГ-31К во взаимодействии с истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ обеспечат прикрытие действий штурмовой авиации при уничтожении батареи зенитных ракетных комплексов условного противника", - сообщили в пресс-центре.

В настоящее время в Воздушно-космических силах РФ несут опытное боевое дежурство истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами, авиакомплекс получил название "Кинжал". В ходе применения ракета разгоняется самолетом, затем сбрасывается, включает собственный твердотопливный двигатель и набирает 10 скоростей звука. Ракета способна маневрировать на такой скорости и оставаться практически неуязвимой для существующих сегодня систем ПВО и ПРО. Дальность ее применения составляет более 2000 км.

Другая авиатехника

По данным военных, также в тактических эпизодах на "Авиамиксе" впервые самолеты Су-57 обеспечат истребительное прикрытие бомбометания экипажей Ту-22М3 и Су-34.

Помимо этого, в полетах будут задействованы истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и многие другие типы авиационной техники, стоящей на вооружении Воздушно-космических сил. Всего в тактическом эпизоде "Авиамикс" будут участвовать более 50 экипажей оперативно-тактической, армейской, дальней и военно-транспортной авиации, включая пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России", "Беркуты".

Во время "Авиамикса" будут продемонстрированы воздушные дуэли истребителей Су-35С, массированные бомбовые удары самолетов Ту-22М3 и Су-34, ракетные удары штурмовиками Су-25СМ3 с различных видов маневра, высадка тактического десанта с транспортно-боевых вертолетов под прикрытием ударных Ми-28Н и Ка-52, пуски управляемых ракет звеном "Ночных охотников" Ми-28Н и многое другое.

В конкурсе "Авиадартс" в этом году участвуют команды Китая, Белоруссии, Казахстана и России.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.