Северный флот начал учения по обнаружению подводных лодок в Арктике

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Моряки Северного флота на границе Баренцева и Норвежского морей начали учения по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника. В ходе учений планируется провести торпедные стрельбы и бомбометание, говорится в сообщении пресс-службы флота, опубликованном в пятницу.

"Противолодочные силы Северного флота начали масштабное учение по нейтрализации угрозы от действий подводных лодок условного противника в средней морской зоне. На границу Баренцева и Норвежского морей вышли две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы "Брест", "Снежногорск", "Юнга" и "Онега", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, экипажи кораблей в ходе учений будут вести поиск подводных лодок при взаимодействии с самолетами Ил-38, Ту-142 и подводными лодками Северного флота.

В ходе учений летчики и моряки отработают поиск и обнаружение подводного противника, слежение за ним и поддержание контакта до принуждения к всплытию, противодействие атаке и уничтожение условной подводной лодки противника. "На завершающих этапах учений экипажи противолодочных кораблей и самолетов проведут торпедные стрельбы и бомбометание", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что учения, проходящие в международных водах Норвежского и Баренцева морей, продлятся несколько дней. "Отдельные районы выполнения боевых упражнений закрыты для гражданского судоходства", - говорится в сообщении пресс-службы.