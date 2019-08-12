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Новая техника ВС РФ

Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России

12 августа Военно-воздушные силы отмечают 107 лет со дня образования. Всего, в соответствии с госпрограммой вооружения до 2025 года, парк авиатехники должен обновиться на 80–90%
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Описание
Истребители МиГ-29
© Богдан Руденко/Минобороны России
Летчик штурмовика Су-25СМ
© Юрий Смитюк/ТАСС
Истребитель пятого поколения Су-57
© Павел Новиков
Пилоты истребителя-бомбардировщика Су-34
© Юрий Смитюк/ТАСС
Истребители МиГ-31К
© Юлия Лорис/ТАСС
Истребитель Су-30
© Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС
Истребители Су-35
© Богдан Руденко/Минобороны России
Истребитель МиГ-35
© Сергей Бобылев/ТАСС
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи"
© Михаил Метцель/ТАСС
Самолеты Ту-95 и Ил-78 имитируют дозаправку в воздухе
© Максим Кузовков/ТАСС
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Богдан Руденко/Минобороны России
Самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50
© Владимир Смирнов/ТАСС
Выброска десанта из самолета Ил-76МД
© Юрий Смитюк/ТАСС
Учебно-боевой самолет Як-130
© Марина Лысцева/ТАСС
Вертолеты Ка-52 "Аллигатор"
© Виталий Тимкив/ТАСС
Вертолет Ми-26 во время тактико-специальных занятий по организации тушения пожаров в степной и лесостепной местности
© Валерий Матыцин/ТАСС
Высадка десанта из вертолета Ми-8АМТШ
© Виталий Тимкив/ТАСС
Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
© Марина Лысцева/ТАСС
Транспортно-боевой вертолет Ми-35
© Виталий Тимкив/ТАСС
Вертолет Ми-24
© Донат Сорокин/ТАСС

В составе Воздушно-космических сил (ВКС) РФ три рода войск: военно-воздушные силы (ВВС), войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также космические войска. В состав ВВС входит дальняя, военно-транспортная, оперативно-тактическая и армейская авиация.

По данным открытых источников, всего — более 1,8 тыс. самолетов, включая:

  • свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации);
  • порядка 200 ударных самолетов (Су-34, Су-24М и их модификации);
  • свыше 200 штурмовиков (Су-25);
  • около 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и другие);
  • около 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160) и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
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Кроме того, ВВС насчитывают около 400 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков Ил-78, а также более 20 "летающих радаров" — авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.

ВВС также имеют на вооружении порядка 1,5 тыс. ударных, многоцелевых и транспортно-десантных вертолетов (Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52 и некоторые другие).

В составе ВВС пять пилотажных групп: "Русские витязи" (самолеты Су-30), "Стрижи" (МиГ-29), "Соколы России" (Су-30, Су-35 и Су-34), "Крылья Тавриды" (Як-130) и "Беркуты" (вертолеты Ми-28Н).

' ТАСС/Минобороны России'

Пополнение ВВС

По информации российского военного ведомства, в 2018 году армия пополнилась 126 самолетами и вертолетами, уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 74%.

В этом году Вооруженные силы ожидают получить 143 новых и модернизированных самолетов и вертолетов, доведя долю современного вооружения до 65%, а в целом по ВКС — до 81,8%.

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Так, военно-транспортная авиация уже получила первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, всего их в этом году ожидается шесть. В ВКС переданы и первые новые многофункциональные истребители МиГ-35. Также завершил комплектование эскадрильи истребителей Су-35С авиаполк Западного военного округа в Тверской области. Ожидается, что до конца 2020 года войска получат 20 таких машин.

Кроме того, по данным Минобороны, с опережением сроков ведется поставка в ВКС вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ5-1 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Что касается перспективных образцов, армия должна получить первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 (всего до 2028 года будет закуплено 76 машин) и партию ударных вертолетов Ми-28НМ. Ожидается поставка и первого транспортно-десантного вертолета Ми-38Т и модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В. Получат авиаторы и первые два модернизированных самолета управления и ретрансляции Ил-22М11.

В 2018 году совершил первый полет новый самолет дальней авиации Ту-160М, была сформирована 21-я смешанная авиационная дивизия, главным вооружением которой являются гиперзвуковые комплексы "Кинжал" (самолеты МиГ-31К). В начале августа 2019 года совершил первый полет тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник".

' Минобороны России'

Планируется, что до 2025 года парк авиатехники обновится на 80–90%.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"

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