Российские десантники установили рекорд в ориентировании на конкурсе Армейских игр

ПСКОВ, 9 августа. /ТАСС/. Команда российских десантников установила рекорд в ориентировании на местности, которое состоялось в пятницу в рамках третьего этапа конкурса "Десантный взвод" Армейских международных игр - 2019. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

По данным ведомства, отделения российской команды прошли контрольные точки трассы за 180 минут и набрали 246 баллов.

"Данный результат превосходит рекорд, установленный нашей командой на прошлогоднем конкурсе на 72 балла, что является отличным показателем. Но на достигнутом мы останавливаться не собираемся", - цитирует пресс-служба слова главного тренера российской команды полковника Сергея Еремина.

Соревнования по ориентированию проводились в урочище Вашина Гора Печорского района Псковской области. "На данном этапе десантники из 21 страны соревновались в ориентировании по выбору в составе отделений (гонке патрулей), без экипажей. Соревнования проводились по правилам Международной федерации рогейна (IRF)", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, по итогам соревнования российская команда заняла первое место, на втором месте оказались десантники из Беларуси, на третьем месте - команда Ирана.

Для прокладки маршрута командам были выданы карты за 10 минут до старта. За 180 минут командам необходимо было найти как можно больше контрольных пунктов, отмеченных на карте. "Фиксация прохождения пунктов происходила при помощи электронной системы. Отметиться необходимо было всему составу отделения, интервал между отметкой первым участником команды и последним не должен был превышать 120 секунд, в случае нарушения данного условия взятие КП не учитывалось", - говорится в сообщении.