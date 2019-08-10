Россия, Белоруссия и Китай лидируют после трех этапов конкурса Армейских игр

ПСКОВ, 10 августа. /ТАСС/. Команды десантников из России, Белоруссии и Китая вошли в первую тройку лидеров по итогам трех этапов конкурса "Десантный взвод" Армейских международных игр - 2019, который проходит в Псковской области, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, распространенном в субботу.

"По итогам трех этапов конкурса в общем зачете лидирует российская сборная, на втором месте команда Беларуси, замыкает тройку лидеров на конкурсе десантники из Китая. Сегодня начался заключительный, четвертый этап конкурса, в котором командам предстоит соревноваться в эстафете отделений с преодолением полосы препятствий и стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, эстафете на боевых машинах и индивидуальном прыжке с парашютом на точность", - отмечается в сообщении.

На первом этапе военнослужащие соревновались в десантировании в составе взвода и в марш-броске на 10 км. На втором этапе команды соревновались в индивидуальной гонке на боевых машинах и биатлоне в составе взводов со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов. Третий этап конкурса представлял собой гонку преследования на боевых машинах и ориентирование по выбору в составе взводов.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе соревнований демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.