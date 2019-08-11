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Комплексы ПВО на авиабазе Хмеймим уничтожили шесть беспилотников боевиков

Как сообщили в Минобороны РФ, пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим сбили шесть маневрирующих беспилотников боевиков. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в воскресенье.

По данным ведомства, 11 августа около 20:10 мск средствами контроля авиабазы Хмеймим "были обнаружены шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся с северо-западного направления к аэродрому". "Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет, она продолжает функционировать в плановом режиме.

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