"Известия": собственная сотовая связь появилась в российских войсках

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами собственной сотовой связи, появились в составе бригад управления Минобороны РФ. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным издания, на данный момент новые подразделения, способные быстро создать локальные сети сотовой связи, уже сформированы в Хабаровске и Новосибирске. Уточняется, что в подразделения входят 10 автомобилей повышенной проходимости с аппаратурой, которая может наладить устойчивую сотовую связь в радиусе до 30-40 км от передвижной вышки, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов.

Как отмечает издание, подобная технология поможет сформировать закрытые для противника зоны обмена необходимой информацией, а также наладить связь в зонах стихийных бедствий и в отдаленных районах, где установка вышек не оправдана экономически. Более того, мобильные комплексы можно быстро развернуть на месте, обеспечив сотовой связью как силы, ведущие работы по ликвидации последствий тех или иных ЧП, так и местное население. Такие средства связи обладают влагостойкостью, выдерживают температуру от минус 20 до плюс 50 градусов, а также защищены системой шифрования.

В настоящее время в войсках активно внедряют новые телекоммуникационные технологии. Ранее сообщалось, что штаб шестой общевойсковой армии в Санкт-Петербурге получит автоматизированную систему управления войсками (АСУВ), которая обеспечивает непрерывный обмен данными между командными пунктами и штабами и позволяет в режиме реального времени непрерывно получать и анализировать данные о текущей обстановке.