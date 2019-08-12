Минобороны РФ: десять населенных пунктов в Ракке перешли под контроль Дамаска за сутки

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Десять населенных пунктов в сирийской провинции Ракка перешли под контроль легитимного правительства страны. Об этом сообщается в понедельник в бюллетене Минобороны России.

"В течение суток подписано 10 соглашений о переходе под контроль легитимного правительства САР", - говорится в документе.

Соглашения подписали населенные пункты Айед-Кабир с численностью населения 1,2 тыс. человек, Аббад с численностью населения 3,2 тыс. человек, западная, восточная, южная и северная Эт-Таура с суммарной численность населения 8 тыс. человек, северный, западный и южный Саф-Сафе с суммарной численностью населения 1,3 тыс. человек, Хнедей с численностью населения 6 тыс. человек.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама. Турецкой частью представительства зафиксировано 35 фактов открытия огня", - говорится в документе о нарушениях перемирия.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами запрещенной в России террористической организацией "Джебхат ан-Нусра".