ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл на Урал, где проверит ряд объектов Минобороны и посетит предприятия ОПК, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа. В ходе рабочей поездки глава военного ведомства проверит ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК уральского региона", - сказала Марковская.

По ее словам, министр обороны также заслушает доклады командования Центрального военного округа и руководителей предприятий.