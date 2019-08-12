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Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа

В ходе рабочей поездки министр проверит объекты Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК уральского региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл на Урал, где проверит ряд объектов Минобороны и посетит предприятия ОПК, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа. В ходе рабочей поездки глава военного ведомства проверит ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК уральского региона", - сказала Марковская.

По ее словам, министр обороны также заслушает доклады командования Центрального военного округа и руководителей предприятий.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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