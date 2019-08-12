Российские танкисты установили два рекорда скорости на "Танковом биатлоне"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Два российских экипажа установили рекорды скорости на конкурсе "Танковый биатлон" Армейских международных игр - 2019, разогнав свои машины до скоростей 80 и 82 км/ч. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре игр.

"В полуфинальной эстафете механик-водитель первого российского экипажа старший сержант Игорь Шиленин смог разогнать танк до скорости 80 км/ч. Не успела утихнуть радость болельщиков на трибунах, как третий российский экипаж танка под управлением механика-водителя старшего сержанта Ивана Орсеева установил новый рекорд скорости - 82 км/ч", - сообщили организаторы соревнований.

Как пояснили в пресс-центре игр, полуфинальная гонка завершилась победой российской команды, преодолевшей трассу танкового биатлона за один час 36 минут 31 секунду, второе место заняли танкисты из Белоруссии с результатом один час 45 минут 31 секунда, на третьем месте расположились монгольские танкисты - один час 58 минут 57 секунд, четвертыми завершили эстафету венесуэльцы - два часа 10 минут девять секунд.

В финал "Танкового биатлона" вышли команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.