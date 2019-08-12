Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС провела плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила более девяти часов", - сообщили в военном ведомстве.

"На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - добавили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, строго соблюдая Международные правила использования воздушного пространства и не нарушая границы других государств.

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