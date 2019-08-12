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Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

На сопровождение российских ракетоносцев вылетали норвежские истребители F-16
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС провела плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила более девяти часов", - сообщили в военном ведомстве.

"На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - добавили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, строго соблюдая Международные правила использования воздушного пространства и не нарушая границы других государств.

В новость были внесены изменения (18:38 мск) - добавлена информация по тексту.

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