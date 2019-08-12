Стрельба светящимися пулями и прыжки на БМД. Под Псковом завершился "Десантный взвод"

ПСКОВ, 12 августа. /ТАСС/. Эстафета на боевых машинах десанта (БМД), которая прошла в понедельник в Струго-Красненском районе Псковской области, стала финальным этапом конкурса "Десантный взвод" Армейских международных игр. Участие в соревнованиях приняли десантники из 21 страны мира, в том числе из Венесуэлы, Китая и Марокко. Россию представила команда на боевых машинах БМД-2, которая до этого победила в отборочном этапе, проводившемся в ВДВ РФ.

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Условия десантной эстафеты во многом похожи на биатлон. Здесь тоже есть огневой рубеж и за каждый промах экипаж БМД обязан пройти штрафной круг. Правда, в отличие от биатлона, стрельба здесь ведется не из винтовок, а из 30-миллиметровых автоматических пушек и пулеметов. Часть боеприпасов - трассирующие, что позволяет отследить траекторию движения снаряда или пули. Гонка с препятствиями Эстафета на БМД, как говорят военные, считается одним из самых зрелищных этапов "Десантного взвода". На пути к финишу три экипажа от каждой команды должны на боевой машине преодолеть противотанковый ров, перепрыгнуть через трамплин, пройти минно-взрывное заграждение и брод. Именно водная преграда, по словам участников соревнований, оказалась наиболее интересной и сложной. "Больше всего по сложности запомнилась водная преграда, была интересным препятствием: в этот момент машина могла спланировать в воде и уйти за пределы габаритов. Мне понравились соревнования, хочу участвовать в следующем году", - сказал журналистам командир отделения команды Казахстана, лейтенант Ешмурат Нурдалет, который впервые участвует в Армейских играх.

В эстафете казахстанские десантники соревновались с командой Ирана, но не смогли одержать победу: на трассе возникли проблемы с техникой, плюс часть времени они потеряли на корректировке стрельбы. "Мы поразили пять мишеней из шести, первую цель мы не поразили, потому что корректировку [провели неточно], после этого поразили оставшиеся цели. Но особых сложностей не было, потому что у нас была тренировка до этого конкурса", - пояснил Нурдалет. Главное - маневры Команда российских десантников стала одной из немногих, кто смог пройти эстафету без дополнительных кругов. Секрет успеха, по словам военнослужащих, в правильных маневрах.

"Для наводчика была сложность - это стрельба, потому что есть боковой ветер, после каждого выстрела снаряд летит в разные места, приходится корректировать. На одну мишень мы только два патрона затратили, а так все поражали с первого выстрела. Также трамплины, при их прохождении задача командира - крепко держаться внутри, а механика-водителя - технически правильно преодолеть это препятствие, то есть маневры все-таки главное", - рассказал журналистам командир боевой машины российской команды младший сержант Александр Каравай. Благодаря удачным маневрам и слаженной работе российским экипажам удалось не только поразить все мишени с первой попытки, но и развить высокую скорость прохождения трассы: на отдельных участках команда из РФ разогнала БМД до 80 километров в час. "Мы ехали крайними, третье отделение, завершали эту гонку, проехали без штрафов, чисто, спокойно, преодолев все препятствия. Почти побили рекорд прошлого года", - уточнил Каравай. Эксклюзив от китайской команды Большинство команд соревнуются в эстафете на российской военной технике - БМД-2 либо БТР-80. Единственные, кто приехал на Игры со своим вооружением, - это команда Китая. Десантники из КНР выступают на ZLC-2000. Вокруг этих машин образовалась группа из бойцов других стран, что неудивительно - участники из КНР впервые разрешили соперникам заглянуть внутрь своих бронетранспортеров.

Описание Команда из России на БМД-2 © Сергей Фадеичев/ТАСС

"Они впервые запустили в свою технику, до этого разрешали снимать лишь внешне. А сейчас открыли, показали. Отличий по большому счету нет, это смесь российских БМП с БМД, стоит 30-миллиметровая пушка, сделана по спецзаказу", - рассказывает товарищам представитель команды Белоруссии, которому удалось посидеть в китайской машине. Пока команды готовятся к очередному заезду, остальные экипажи ожидают своей очереди поблизости - на кусочке поля, огороженного камуфлированным забором. Хотя больше эта территория напоминает гигантскую парковку военной техники: здесь бок о бок расположились БМД России, Венесуэлы, Алжира, Белоруссии и Казахстана. Последние решили использовать время отдыха с пользой - проверить исправность бронетранспортера. "Четвертую! Нейтраль!" - командует механик, пытаясь отрегулировать коробку передач. Лидерство российской команды По итогам эстафеты победу одержала российская команда, которая на протяжении всех дней "Десантного взвода" показывала лучшие результаты и ставила рекорды в прохождении предыдущих этапов.

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