Вступают в силу изменения закона о военной ипотеке, расширяющие перечень ее участников

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Изменения закона о "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" от 2 августа вступили в силу во вторник. В новой редакции закон расширяет перечень участников системы и закрепляет с 2020 года военную ипотеку в качестве единственной формы обеспечения жильем вновь поступивших на службу, этим исключая сверхнормативное повторное обеспечение жильем.

"Федеральным законом к участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих отнесены сержанты и старшины, солдаты и матросы, которые поступят на военную службу после 31 декабря 2019 года и общая продолжительность военной службы по контракту которых после 31 декабря 2019 года составит три года, включая продолжительность военной службы по контракту до указанной даты", - говорится в справке Государственно-правового управления президента Российской Федерации.

Таким образом, перечень участников теперь расширен за счет сержантов и старшин, солдат и матросов, поступивших на военную службу после 31 декабря 2019 года, общая продолжительность военной службы по контракту которых составит три года. В то же время, начиная с 2020 года военная ипотека становится единственным способом получения жилья для вновь поступивших на воинскую службу. Это сделано для того, чтобы исключить возможность повторного сверхнормативного обеспечения жильем.

Также Государственно-правовое управление уточняет, что в новой редакции закона военнослужащие, добровольно поступившие на военную службу из запаса и не изъявившие желание стать участниками военной ипотеки, но при этом признанные нуждающимися в жилье и обеспеченные денежными средствами для приобретения или строительства жилья (за исключением жилого помещения специализированного жилого фонда) согласно закону "О статусе военнослужащих", не могут одновременно быть участниками накопительно-ипотечной системы.

"Федеральным законом также уточняется основание для включения военнослужащего в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, которые поступили в добровольном порядке на военную службу из запаса и не воспользовались правом стать участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих", - поясняет Государственно-правовое управление президента.

Это позволит обеспечить добровольность участия в военной ипотеке. Теперь военнослужащего, вновь поступившего на военную службу, не могут в обязательном порядке включить в число участников военной ипотеки в обязательном порядке - основанием для включения военнослужащего в реестр участников накопительно-ипотечной системы в новой редакции закона закрепляется его добровольное письменное обращение о включении его в реестр.

Военная ипотека

В рамках накопительно-ипотечной системы обеспечения жильем военнослужащих ежегодно из федерального бюджета на каждого участника выделяется определенная сумма, которая отражается на именном накопительном счете. Воспользоваться накопленными средствами военнослужащий может уже спустя три года с начала службы.

Все деньги со своего лицевого счета военнослужащий может использовать в качестве первого взноса в банке, который участвует в программе военной ипотеки. Погашение кредита осуществляется за счет средств федерального бюджета.

До вступления изменений в силу, участниками программы могли стать офицеры, окончившие военные образовательные учреждения или поступившие на военную службу по контракту (начиная с 2005 года), прапорщики и мичманы с общей продолжительностью военной службы по контракту не менее трех лет с 2005 года, а также старшины, сержанты, солдаты и матросы, несущие службу во второй раз.