Российские десантники победили в конкурсе "Десантный взвод" Армейских международных игр

ПСКОВ, 13 августа. /ТАСС/. Команда российских десантников стала победителем конкурса "Десантный взвод" Армейских международных игр - 2019, которые проходили в Псковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, распространенном во вторник.

"Российская команда, одержав победу во всех четырех этапах конкурса, уверенно заняла первое место. Вторыми, улучшив результаты прошлогоднего конкурса, стали десантники из Беларуси. Третье место в упорной и бескомпромиссной борьбе завоевала команда Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении по итогам церемонии закрытия соревнований.

По данным пресс-службы, среди команд, принимавших участие только в пеших этапах, лучшими стали десантники из Киргизии, второе место у военнослужащих из Армении, третей стала команда из Камбоджи.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе соревнований демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.