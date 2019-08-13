Шойгу проинспектировал конкурс морпехов на Армейских играх в Калининграде

ПОЛИГОН ХМЕЛЕВКА /Калининградская область/, 13 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал один из этапов конкурса подразделений морской пехоты "Морской десант" Армейских международных игр - 2019 в ходе рабочей поездки в Калининград.

Перед началом третьего этапа конкурса, который проходит сегодня на полигоне Хмелевка, глава военного ведомства осмотрел выставку оружия Великой Отечественной войны. У танка Т-34 министра обороны встретил 95-летний ветеран, танкист Борис Пирожков, который участвовал в штурме Кенигсберга. Шойгу пригласил ветерана посмотреть соревнования.

Третий этап соревнований - "Эстафета" - проводится для определения победителя конкурса. Протяженность маршрута составляет 9 км. Маршрут оборудован рубежами старта и финиша и участком вождения с естественными и искусственными препятствиями, в том числе участком стрельбы на побережье по целям на воде из вооружения БТР.

В общей сложности в соревнованиях участвуют почти 200 морских пехотинцев из России, Китая, Ирана и Венесуэлы. Итоги третьего этапа команда судей подведет на совместном заседании.

Первые два этапа прошли 3 и 8 августа. В первом этапе "Полоса препятствий" вперед вышла команда Китая, во втором - "Тропа выживания" - военнослужащие России.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 39 государств общей численностью более 5 тыс. человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.