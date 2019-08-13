Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Истребитель страны НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.

"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО

На эту тему

Самолет Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

В Калининграде министр обороны РФ принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, он посетил конкурс Армейских международных игр "Морской десант" на полигоне Хмелевка.