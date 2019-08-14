Зенитчики войск ПВО в Хабаровске подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Зенитчики соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе округа.

"Военнослужащие подняты по тревоге, расчеты комплексов С-300, С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", всего около 2 тыс. военнослужащих и около 150 единиц техники, осуществили перебазирование в районы сосредоточения. Специалистам войск противовоздушной обороны предстоит совершить марш комбинированным способом на специализированный полигон Телемба в Бурятии, где они выполнят боевые пуски ракет", - сообщили в ВВО.

После прибытия на полигон зенитчики оборудуют полевой лагерь, организуют систему управления дивизионами, осуществят маскировочные мероприятия и заступят на боевое дежурство. "В преддверии боевой работы, будет выполнено около 100 электронных пусков. Боевые пуски и стрельба запланировано провести в первой половине следующего месяца", - отметили в ВВО.

Военнослужащим предстоит отработать мастерство в поиске, обнаружении, сопровождении, идентификации различной сложности воздушных целей условного противника.