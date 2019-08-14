Источник: ремонт подводного аппарата "Лошарик" начнется осенью

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области). Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Этой осенью "Лошарик" отбуксируют для проведения ремонта на "Звездочку", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "на первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, после будет составлен технический проект на работы по ремонту и восстановлению".