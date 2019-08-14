Горные стрелки армий пяти стран совершили десантирование и марш-бросок на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Подразделения горных стрелков из пяти стран провели десантирование и марш-бросок на горе Эльбрус в рамках конкурса "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр - 2019, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Южного военного округа (ЮВО).

"В районе северной стороны горы Эльбрус участники международного этапа конкурса "Эльбрусское кольцо - 2019" преодолели участок маршрута: Ледовое озеро (высота над уровнем моря 3324 м) - плато Ирахиксырт (высота над уровнем моря 2961 м) - перевал Бурунтыш (высота над уровнем моря 3083 м) и выполнили специальную задачу "Десантирование с совершением марш-броска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения в полном составе десантировались посадочным способом из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, вышли в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении более 500 м от площадки выгрузки.

После десантирования группы совершили марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа.

Конкурс на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо" в рамках Армейских международных игр - 2019 проходит с 3 по 17 августа. В соревновании принимают участие 60 военнослужащих, которые представляют Россию, Индию, Киргизию, Марокко и Узбекистан.