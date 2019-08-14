Вальс военных автомобилей открыл конкурс Армейских международных игр под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 14 августа. /ТАСС/. Автомобильный вальс военных грузовых и легковых машин увидели свыше 2 тыс. гостей церемонии открытия конкурса Армейских международных игр - 2019 в Воронежской области, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Западного военного округа.

"Более 2 тыс. гостей и жителей Воронежского гарнизона Западного военного округа посетили церемонию открытия международного этапа конкурса "Мастера автобронетанковой техники - 2019" на полигоне центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы. Гости соревнований смогли увидеть уникальный автомобильный вальс на грузовых машинах семейства "КамАЗ", УАЗ и "Форд", - сказали в пресс-службе.

Также гостей и команды конкурса приветствовала рота почетного караула Преображенского полка округа - они пронесли знамена Вооруженных сил России, Армейских международных игр и главного автобронетанкового управления ВС РФ.

В первый день участники соревнований выполнят свыше 200 заездов по трассам, скоростное маневрирование продемонстрируют военные спортсмены на седельных тягачах "КамАЗ-65225". Впервые в истории игр член первой женской сборной - капитан команды лейтенант Анастасия Серегина выступит сразу в трех номинациях на автомобилях УАЗ "Патриот" и "КамАЗ".

"Мастера автобронетанковой техники"

Конкурс "Мастера автобронетанковой техники", который в этом году пройдет в городе Острогожск с 14 по 15 августа, организован на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и включает индивидуальную гонку, гонку капитанов, гонку на седельных тягачах и командную эстафету. Победу одержит команда, набравшая в сумме наибольшее количество баллов по итогам всех этапов конкурса.

Первыми по жребию предстоит выступить военным из Венесуэлы, вторыми на старт выйдут представители Лаоса, тройку замыкает команда из Египта, на четвертой стартовой позиции расположилась сборная России, пятыми к состязаниям приступит команда из Китая. Кроме того, вне зачета выступят команды женской сборной Вооруженных сил и сборная ДОСААФ России.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе соревнований демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.