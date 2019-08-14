Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом

ПСКОВ, 14 августа. /ТАСС/. Команда российских десантников установила восемь рекордов в ходе конкурса "Десантный взвод" Армейских международных игр - 2019, который проходил в Псковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, распространенном в среду.

"На завершившемся конкурсе по полевой выучке "Десантный взвод" российские десантники установили восемь рекордов конкурса. В первый день соревнований было установлено три рекорда. В пятый день конкурса нашими десантниками был установлен рекорд прохождения трассы в гонке преследования на боевых машинах, в котором стартовало по два лучших экипажа от страны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе соревнований сборная России установила рекорд в ориентировании на местности. "На данном этапе за 180 минут командам необходимо было найти как можно больше контрольных пунктов, отмеченных на карте. Уверенно пройдя маршрут и все выбранные контрольные точки, десантники из России, с результатом 246 баллов, установили рекорд конкурса, превзойдя предыдущий рекордный результат на 72 балла", - говорится в сообщении.

Десантники из РФ также превзошли показатели прошлого года в марш-броске на 10 километров, в десантировании в составе взвода и беге на один километр, а также в индивидуальной гонке на боевых машинах и в биатлоне взводов со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов.

Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходил с 3 по 13 августа. Основные этапы соревнований были проведены на полигонах Струги Красные и Завеличье. Значительную часть сборной России составляли военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.