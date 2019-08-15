"Одна подлодка контролирует полмира". О сверхмощной "Акуле", ставшей легендой ВМФ России

Стоя на верхней палубе этого корабля, не сразу понимаешь его настоящие масштабы, а они поистине впечатляют: от носа до кормы длина лодки почти 173 метра, высота от киля до верхней точки рубки — около 26 метров, что примерно сопоставимо с высотой девятиэтажного дома.

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Но самое интересное, что этот гигант, способный разгоняться под водой до 50 км/ч, относится к числу самых малошумных среди атомных субмарин. Таких лодок было всего шесть — и это была самая грозная серия подводных кораблей, когда-либо созданных человечеством. В Советском Союзе их называли "Акулами" (по классификации НАТО — "Тайфун") — как и их тезки, это были смертельно опасные морские хищники. А ведь именно они вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие атомные подлодки в мире. По смелости и уникальности технических решений проект 941, разработанный конструкторским бюро "Рубин" и построенный на крупнейшей в нашей стране верфи "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), остается непревзойденным в мировом кораблестроении и до сих не утратил своей роли.

' ТАСС/Ruptly'

"Акула" помогает "Бореям" Три "Тайфуна" были утилизированы в начале 2000-х годов, сейчас осталось еще три. В настоящее время ТК-20 "Северсталь" находится у причала Беломорской военно-морской базы (БелВМБ) Северного флота, рядом — ТК-17 "Архангельск". Лодки в составе Военно-морского флота (ВМФ) РФ, но выведены из его боевого состава. Реальные боевые действия эти корабли вести не могут, поскольку требуется проведение определенных работ для восстановления технической готовности. Сегодня они безоружны. В 2018 году с этих кораблей были даже срезаны крышки ракетных шахт в рамках исполнения договора о СНВ, чтобы показать нашим заокеанским коллегам, что у нас ракет нет. "У корабля, как и у человека, своя судьба: он рождается, живет… и после должен уйти на покой, другими словами, утилизироваться. Поэтому судьбу "Акул" решает наш ВМФ. На сегодняшний день Министерством обороны РФ принято решение, что последние две подлодки (кроме "Дмитрия Донского") будут утилизированы", — рассказал в интервью ТАСС глава "Севмаша" Михаил Будниченко.

Описание Подводные крейсеры проекта 941 "Архангельск" и "Северсталь" © Сергей Бобылев/ТАСС

Сегодня в составе ВМФ есть головной подводный стратегический крейсер проекта 941 — ТК-208 "Дмитрий Донской". Он прошел модернизацию на судоверфи и был переоборудован для испытаний ракетного комплекса "Булава-30". "На ТК-208 отрабатывались все детали запуска ракеты, бортового управления стартом и так далее. И уже после полной отработки ракета была запущена с подводного корабля проекта 955 "Юрий Долгорукий", — говорит Будниченко.

Десять пусков ракет нового комплекса, проведенные с "Дмитрия Донского", показали очень хорошие характеристики в части стабильности движения корабля, прохождения ракетой подводного участка, работы навигационного комплекса. Стоит отметить, что на пути модернизации корабля конструкторы преодолели сопротивление и опасения многих сомневавшихся и коренным образом изменили принятый ранее порядок испытания новых морских ракет Михаил Будниченко генеральный директор ПО "Севмаш"

Запускать 40-тонную ракету с "Дмитрия Донского", минуя все полигонные и стендовые старты, позволяла его уникальная архитектура. Создатель этого корабля Сергей Ковалев гарантировал полную безопасность экипажа во время испытаний. Как заявлял сам Сергей Никитич в эфире Первого канала, "это, в общем, явилось залогом к тому, чтобы можно было реально создавать принципиально новую морскую твердотопливную ракету "Булава-30".

Спецпроект на тему Холодное дыхание "Борея" ТАСС рассказывает об особенностях стратегической атомной подлодки проекта 955

Но и сегодня, по словам главы "Севмаша", "Дмитрий Донской" не теряет своей роли. "Это боевая единица в составе БелВМБ Северного флота. Он ходит в море и работает вместе с нашими кораблями, участвует сейчас в испытаниях "Князя Владимира" (проект "Борей-А") и "Казани" (проект "Ясень-М")", — отмечает Будниченко. Однако в настоящее время, по мнению гендиректора судоверфи, подлодки проекта 941 уже не нужны, ведь "техника ушла вперед, и это закономерно". "Боевые возможности корабля определяются не размерами, а тактико-техническими характеристиками: количество ракет, боеголовок, глубина погружения, скорость плавания, скрытность, — рассказывает Будниченко. — Поэтому сегодня на смену "Акулам" пришли лодки четвертого поколения. Если говорить о стратегах, то это — "Бореи". И сегодня они значительно более грозные, чем "Акулы", и имеют целый ряд преимуществ — скрытность, физические поля и тактико-технические характеристики. Время идет вперед".

Описание Подводный крейсер проекта 941 "Дмитрий Донской" © Сергей Бобылев/ТАСС

Для тех лет это (подлодки проекта 941 — прим. ТАСС) было чудо техники, гигантский скачок. И действительно, оно позволило создать паритет с американцами, нас уважали и боялись. Сегодня другой век — другая техника, не хуже Михаил Будниченко генеральный директор ПО "Севмаш"

В интервью корреспонденту ТАСС командир подлодки ТК-20 "Северсталь", капитан 2-го ранга Алексей Жиганов высказал схожее мнение, что сейчас строить большой подводный корабль, подобный "Акуле", нет никакого смысла. "Естественно, сейчас мы имеем корабль, который можно либо использовать, модернизировав, но это опять же будет другое оружие — другие реалии, деньги и время. Но если будет на это соответствующая военно-политическая воля, значит, наши заводы их модернизируют", — сказал он, отметив, что в декабре 2019 года исполнится 30 лет, как крейсер "Северсталь" несет флаг ВМФ РФ.

ТК-20 "Северсталь" Была заложена в 1985 году на "Севмаше". 22 декабря 1989 года на крейсере был поднят военно-морской флаг, и он вошел в состав Северного флота. По данным открытых источников, лодка совершила восемь боевых служб, произвела три ракетные стрельбы. Именно эта лодка считается самой боевой, она была на Северном полюсе, стреляла всем боекомплектом (20 ракет) — из надводного и подводного положения. Это было в 1997 году при капитане 1-го ранга Александре Богачеве, который является мировым рекордсменом по числу запусков баллистических ракет под его командованием (всего — 58). Продолжение

Сейчас экипаж на "Северстали" сокращен, однако жизнь корабля поддерживается: несется суточная вооруженная вахта, ведется наблюдение за пожарной безопасностью и непотопляемостью. Ядерные реакторы, конечно, приведены в безопасное состояние, но все же наличие этого топлива на борту делает этот объект опасным и серьезным. "Акулы" — не музей, как говорят некоторые. Лодка живая, в ней все работает", — заверяет нас экипаж. Нынешней командир "Акулы" Жиганов служит на БелВМБ с 1994 года. Пришел сюда молодым лейтенантом на "Дмитрий Донской", затем служил в Северодвинске на разных подводных лодках: в 2007-м был назначен командиром подводной лодки "Барракуда", а с 2010-го — на "Северстали".

Описание Командир подлодки "Северсталь", капитан 2-го ранга Алексей Жиганов © Сергей Бобылев/ТАСС

"Конечно, — говорит он, — со временем техника морально устаревает, поэтому в современных реалиях и в развитии современной индустрии некоторые вещи можно и нужно менять". "Элементная база, на которой собрано оборудование, аппаратура 1980-х годов — уже не соответствует реалиям сегодняшнего дня, хотя она все еще работоспособна на сегодняшний момент и может выполнять те задачи, которые перед ней стояли, но можно сделать лучше. Именно это сейчас и делает "Севмаш" со своими новыми кораблями", — говорит командир "Акулы". "Акулы", скованные во льдах Место рождения "Акул" — Северодвинск. Здесь, в самом большом в Европе эллинге № 55 судостроительного завода "Севмаш", были созданы субмарины, которые в 1980–90-х годах "наводили ужас" на потенциального противника и являлись "огромным аргументом для сдерживания наших партнеров". "Акулы" были построены специально для несения боевого патрулирования подо льдами Арктики, где они использовали основное преимущество любой подлодки — скрытность.

Ощущение на глубине? У меня не было особо никаких ощущений. Так вот — смотришь, что над тобой 200 метров… Самое главное, что все спокойно, — день сурка идет: завтрак, обед, ужин, вахта, работа с документацией Дмитрий Краснов капитан-лейтенант

Лодка способна своим корпусом взломать лед толщиной до 2,5 метров, но на ход управления это не никак влияет, ведь лодка имеет легкий (внешний) и прочный (внутренний) корпуса. "На корабле есть специальные приборы, которые измеряют толщину льда. Мы ищем полынью, сначала носом поднимается лодка, потом уже рубка. Сверху легкий корпус имеет резиновое покрытие, предназначенное для улучшения скрытности", — говорит механик, капитан-лейтенант Дмитрий Краснов, который начинал свою службу на "Дмитрии Донском".

Описание Подводный крейсер проекта 941 "Дмитрий Донской" и атомный крейсер "Петр Великий" перед парадом ко Дню ВМФ, 2017 год © Петр Ковалев/ТАСС

Как правило, в автономке лодка всегда ходит под водой, однако было и такое, когда на военно-морской парад в Кронштадт в 2017-м "Дмитрий Донской" шел в надводном положении, но тогда это было одно из обязательных условий.

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Кстати, таким продолжительным переходам предшествует огромная подготовка, причем иногда значительно больше, чем даже сам поход. "Потому что надо подготовить людей, подготовить корабль, подготовить различные запасы, — рассказывает Жиганов. — А еще научить — это ведь другой театр военных действий. Люди к этому делу планово готовились длительное время, после чего безаварийно совершили переход, поучаствовали в параде, порадовали всех, "напугали" всех ближайших союзников своим присутствием и вернулись безаварийно обратно". Гигантские гребные винты приводились в движение одними из самых больших ядерных реакторов, когда-либо установленных на субмаринах. Их два, мощностью 100 000 л.с., они снабжали лодку энергией и обеспечивали ее движение. При погружении корабль вытеснял около 48 000 тонн воды. Но даже в случае непоступления энергии от ядерной установки (если реактор по каким-либо причинам был остановлен) лодка не могла потерять управление: электропитание обеспечивали аккумуляторные батареи, которые имели достаточное количество энергии для всплытия лодки на поверхность.

Описание Подводные крейсеры проекта 941 "Северсталь" и "Архангельск" © Сергей Бобылев/ТАСС

На "Акуле" 20 ракетных шахт, в каждой из них по десять ядерных боеголовок. Это были 90-тонные твердотопливные баллистические ракеты Р-39 (по классификации НАТО — SS-N-20 Sturgeon). По некоторым данным, суммарная разрушающая сила 200 боезарядов в 1400 раз превосходила заряд бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Однако главной задачей этого сверхмощного оружия было устрашение противника для предотвращения войны. Эта была сила, с которой считались во всем мире. При этом оружие было настолько умное, что такого понятия, как "ядерный зонтик", просто не существовало — никто от этого не был защищен. Также у лодки имелось шесть торпедных аппаратов с боезапасом 22 торпеды.

Американцы были очень заинтересованы, чтоб у нас этих "Акул" не стало. Потому что одна подлодка контролирует полмира, а их было шесть. У нее ракеты — одна на 11 тысяч км туда, другая на 11 тысяч в другую сторону… А лодка ходит по северным широтам, и вот представьте земной шар, как легко можно стрелять Дмитрий Краснов капитан-лейтенант

Описание Механик подлодки "Северсталь" капитан-лейтенант Дмитрий Краснов © Сергей Бобылев/ТАСС

"Сам по себе пуск баллистической ракеты — это финальный аккорд, скажем, большой симфонии", — говорит командир "Акулы". Ведь имеется подготовительная работа по обслуживанию этой ракеты, по ее погрузке, по ее доставке, по подготовке личного состава, который выполняет определенные мероприятия. Конструктор Ковалев неоднократно в интервью подчеркивал, что решение о размещении ракет между двумя параллельными прочными корпусами было "очень храбрым решением", и называл этот вариант "экзотическим". И, соответственно, такая архитектура потребовала совершенно нового подхода к устройствам субмарины — рулям, винтам, антеннам и другим механизмам. В чреве гигантской "Акулы" Чтобы построить подводный корабль, способный вместить 20 баллистических ракет и экипаж в количестве более 160 человек, необходимо было спроектировать корпус революционной конструкции. Поэтому "Акула" — единственная лодка в истории, имеющая не один, а два прочных корпуса. Они размещены бок о бок внутри 173-метрового легкого корпуса.

Когда лодка погрузилась, в это пространство между легким и прочным корпусом заливается забортная вода. Она эту воду и таскает с собой — ее называют водовозом Дмитрий Краснов капитан-лейтенант

В этом, по мнению капитана-лейтенанта Краснова, и была уникальность этого проекта. "Тут две лодки в лодке — два основных корпуса, и между ними расположены ракетные шахты. То есть два корпуса, два реактора, две турбины и два винта. Мощность реактора 190 мегаватт, турбины — 50 000 л.с., скорость хода дает 26 узлов (около 50 км/ч). То есть представляете: девятиэтажка под водой несется с такой скоростью", — говорит подводник.

Описание Эти корабли очень надежны и послушны в управлении: на военно-морской базе они могут маневрировать самостоятельно, без помощи буксиров, а под водой развивать скорость до 50 км/ч © Сергей Бобылев/ТАСС

Катамаранный принцип построения, в свою очередь, повышает живучесть субмарины: если будет поврежден один корпус, то экипаж сможет эвакуироваться в другой и спастись. Кстати, на "Акуле" имеются две всплывающие спасающие камеры вместимостью по 90 человек каждая. "Там люди — как шпроты в банке, но главное ведь — жизнь. Но, слава богу, еще применения ее не было", — рассказывает Краснов. Лодка спроектирована таким образом, поясняет командир, что всплывающие камеры расположены именно в тех отсеках, где повседневно находится максимальное количество людей или имеют возможность сюда добраться. "Этот отсек имеет переборки, равные прочному корпусу, поэтому если корабль на большой глубине, то этот отсек не раздавит и личный состав имеет возможность спастись", — добавляет он.

Конструктивная особенность этой лодки в том, что это единственный в мире корабль, который в подводном положении можно пройти по кругу. На всех остальных подлодках можно ходить вперед или назад Алексей Жиганов командир подлодки "Северсталь", капитан 2-го ранга

Лодка имеет три входа — через торпедный отсек, через центральный и в корме. В "Акуле" 19 водонепроницаемых отсеков, около 2 км коридоров и различных переходов. Каждый отсек герметичен как отдельный модуль, в него не проникают из смежных отсеков вредные примеси, поддерживается рабочее давление воздуха. По словам командира, размеры "Акулы" таковы, что могут вместить даже четыре "Варшавянки" (дизель-электрические подлодки проекта 636 — прим. ТАСС). Отдельного жилого отсека в лодке нет: каюты личного состава находятся везде, где есть свободное пространство, и на проходных палубах тоже. Старший мичман Сергей Чуркин, проводя нам экскурсию по отсекам лодки, признается, что в плане социально-бытового и внутреннего пространства проект 941 очень хорош. "Здесь идешь — и потолок не мешает, даже нет ощущения, что ты на подлодке. Здесь объемы и масштабы позволяют разместить всякое оборудование не в ущерб свободному пространству", — говорит он.

Описание Экипаж подлодки "Северсталь" © Сергей Бобылев/ТАСС

Члены экипажа делают свои дела и даже не замечают, что вокруг них подлодка, настолько тут большие помещения. Здесь у каждого матроса есть свое место Алексей Жиганов командир подлодки "Северсталь", капитан 2-го ранга

Командир признается, что у подводника не должно быть чувства, что он в каком-то эксклюзивном месте. "И когда вы изо дня в день несете вахту, есть ритмичный распорядок, вы занимаетесь определенным делом. На корабле вы или не на корабле — какая разница? Вы делаете ту работу, которую знаете и умеете. Когда человек усердно работает, у него не так много времени думать надо всем окружающим", — говорит Жиганов. На корабле нет лишних или случайно попавших людей. Лодка — полностью функциональный организм. "Каждый человек на корабле имеет строго ограниченный функционал и выполняет определенные задачи. Здесь нет 100 одинаковых моряков. Есть один моряк по специальности связист, другой — штурман, третий — механик, четвертый — акустик и так далее. Это слаженный, подготовленный экипаж под руководством соответствующих начальников", — рассказывает он. "Акулы" — самые комфортные для экипажа: положенное для отдыха время подводники могли провести в бассейне, сауне или помещении для релаксации, где был аквариум с рыбками и даже живые птицы. "И это одна из особенностей этого корабля, ведь на других подлодках всего этого нет. На "Борее" сауна есть, но такой зоны отдыха и кают-кампании, как на "Акуле", нет", — говорит командир. Кстати, обшитая вся деревом сауна на "Северстали" — действующая, в ней имеется электрический камин с камнями.

Описание Помещение для релаксации и сауна на подлодке "Северсталь" © Роман Азанов/ТАСС

В автономке весь экипаж делится на три боевые смены: одна на посту, вторая — отдыхающая, третья занимается разными работами. И вот вторая смена может не только спать, а посмотреть кино, поиграть в шахматы, послушать музыку, не мешая тем самым тем, кто отдыхает после вахты Алексей Жиганов командир подлодки "Северсталь", капитан 2-го ранга

И, соответственно, прием пищи расписан тоже по сменам: три завтрака, три обеда и три ужина. Камбуз работает в авральном режиме — 24 часа в сутки. Там есть своя специальная команда, которая тоже работает по сменам.

Описание Старший мичман подлодки "Северсталь" Сергей Чуркин © Сергей Бобылев/ТАСС

Ракетные шахты вынесены за пределы прочного корпуса, что опять же дало возможность сэкономить пространство внутри корабля. "На других проектах шахты стоят прямо внутри, занимая очень много места в отсеках, — поясняет старший мичман корабля. — И второй немаловажный фактор — изделие (ракета), когда загружена в шахту, имеет большое количество токсичного топлива, поэтому если что-то случается, то это уже происходит за пределами прочного корпуса. Поэтому на личный состав и его здоровье это никак не влияет". Именно на "Акуле" за счет катамаранного типа есть возможность подойти к тому или иному отсеку с двух сторон.

В каждом отсеке сотни метров трубных трасс. Каждая труба имеет некую маркировку: синяя — это что-то, связанное с кислородом (воздухом), зеленая — забортная вода, коричневая — гидравлика. То есть по маркировке можно определить, к какой системе механизмов относится данная труба Сергей Чуркин старший мичман

Глубина погружения "Акулы" — 400 метров. Полный экипаж — порядка 160 человек. Автономность — 120 суток. Но что касается ограничений по автономности, то их два — это усталость экипажа и еда, однако и ее можно подвезти. Кстати, лодка сама из морской воды может делать пресную, питьевую, вырабатывать кислород. Есть на корабле и такие люки, с помощью которых грузятся запчасти, продукты и другие необходимые для дальнего похода вещи. Под нижней палубой имеется провизионная камера, где хранится необходимый запас продовольствия.

Кстати, в 1970-е годы уже был разработан телевизионный комплекс на корабле. Была установлена видеокамера, которая позволяла следить за реакторным отсеком, где не было людей. После подробной экскурсии по "Северстали", несмотря на возраст корабля, понимаешь, что еще очень много того, с чего до сих пор не снят гриф секретности и не пришло время об этом говорить открыто. В завершении нашей беседы командир "Акулы" еще раз рассказывает об уникальности этого проекта и что для своего времени "это было очень прорывное научно-техническое решение". "То, что оружие немного устарело, — да, но сам носитель сделан по очень интересной схеме, имеет феноменальную живучесть, что очень важно для подводной лодки, — говорит Жиганов. — Корабль имеет очень хорошие условия жизнеобеспечения экипажа, что недоступно нашим братьям-подводникам на других подводных лодках. А самое главное — это нормальные боевые посты, хорошо размещена техника, варианты ее замены".

Описание Подводная лодка "Дмитрий Донской" в Белом море © Сергей Бобылев/ТАСС

Мое личное мнение — это уникальный корабль, который именно как носитель может быть использован в различных вариантах. Понятно, что никто дальше не будет строить подобные лодки. Но есть возможность их модернизации — переоборудовать под другое оружие или задачи. Если такое решение будет принято, я думаю, что наши судостроители с этим справятся Алексей Жиганов командир подлодки "Северсталь", капитан 2-го ранга