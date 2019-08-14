Российские морские пехотинцы выиграли международный конкурс "Морской десант" на АрМИ-2019

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Команда морской пехоты ВМФ России одержала победу в конкурсе V Армейских международных игр - 2019 "Морской десант", который проходил на полигоне Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Балтийского флота.

"Судейская комиссия определила результаты международного конкурса. Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России. На втором месте - команда морской пехоты Китая, на третьем - Ирана, военнослужащие Венесуэлы замкнули турнирную таблицу, став четвертыми", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что важнейшим итогом конкурса "стал достигнутый высочайший уровень боевого содружества и товарищеских взаимоотношений между командами морских пехотинцев стран-участниц".

Финальный этап международного конкурса профессионального мастерства среди морских пехотинцев прошел в минувший вторник. Все команды, выступавшие на российских бронетранспортерах БТР-82А, прошли трассу этапа "Эстафета", преодолели все препятствия.

Торжественная церемония закрытия международного конкурса "Морской десант" пройдет на полигоне Хмелевка 17 августа. В этот день будут вручены награды участникам состязаний, проходивших в рамках Армейских международных игр - 2019, уточнили ТАСС в пресс-службе флота.