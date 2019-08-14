Лучшие военные водители конкурса Армейских игр получат автомобиль "Лада Гранта"

ВОРОНЕЖ, 14 августа. /ТАСС/. Команда военных водителей, которая выиграет этап конкурса "Мастера автобронетанковой техники" Армейских международных игр, получит в качестве главного приза легковой автомобиль "Лада Гранта". Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Западного военного округа.

"Главный приз соревнований легковой автомобиль ВАЗ-2190 "Лада гранта" получат лучшие военные водители этапа конкурса Армейских международных игр - 2019 "Мастера автобронетанковой техники" в Воронежской области. Комплект золотых медалей и главный приз для лучшей команды получат военные водители одной из пяти стран - участниц конкурса", - сказали в пресс-службе.

В состязаниях военных автомобилистов в городе Острогожск Воронежской области участвуют военные водители из России, Венесуэлы, Египта, Китая и Лаоса. Вне зачета выступают команды ДОСААФ России и первая в истории Армейских международных игр российская женская сборная.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тыс. человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.