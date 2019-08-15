Инженеры впервые восстановят до летного состояния фронтовой бомбардировщик Ту-2

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские специалисты на базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ) впервые в мире отреставрируют до летного состояния Ту-2 - двухмоторный советский высокоскоростной фронтовой бомбардировщик времен Второй мировой войны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Бомбардировщик Ту-2 впервые в мире будет восстановлен до летного состояния на базе НГТУ НЭТИ. Заниматься восстановлением самолета будет ООО "Авиареставрация", работы займут три года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после реставрации самолет станет единственным в мире летающим бомбардировщиком Ту-2. Сейчас подобные машины представлены только в виде музейных экспонатов.

Самолет, который будут реставрировать специалисты, доставят в Новосибирск 21-22 августа. Предположительно, этот бомбардировщик до 1949 года эксплуатировался в ВВС СССР, затем был передан в ВВС Китая, где прослужил до 1980-х гг. После списания он был разобран и передан в американский музей War Eagles Air Museum, где хранился в разобранном состоянии и не экспонировался. Летом 2019 года самолет был приобретен фондом "Крылатая память Победы" и будет возвращен в Россию.

"Это не сбитый и не разбитый самолет. Мы еще не изучили его серийные номера и не отследили его точную историю. Самолет будет подробно изучен и проанализирован. Каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана", - сказал президент фонда "Крылатая память Победы" Борис Осятинский, слова которого приводятся в сообщении.

Ту-2 по совокупности летно-технических характеристик, технологичности производства, соотношения боевых потерь на самолето-вылет считается одним из лучших фронтовых бомбардировщиков СССР Второй мировой войны.