Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министры обороны РФ и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес подписали соглашение о визитах военных кораблей.

Соглашение между правительством РФ и Венесуэлой предусматривает визиты военных кораблей в порты обеих стран.

Документ был подписан на встрече в Москве, на которой главы оборонных ведомств России и Венесуэлы обсудили ситуацию в Боливарианской Республике, а также вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и ряд других.

Ранее в Венесуэлу неоднократно летали самолеты Воздушно-космических сил РФ.