В Монголии стартовали международные учения "Селенга-2019" с участием военнослужащих России

УЛАН-УДЭ, 16 августа. /ТАСС/. Российско-монгольские учения "Селенга-2019" стартовали на полигоне Мунх Хэт в Монголии. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"На полигоне Мунх Хэт состоялось торжественное открытие совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2019", в котором принимают участие до тысячи военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в городе Кяхта (Бурятия), и столько же со стороны Монголии. В церемонии открытия принял участие руководитель учения от российской стороны генерал-лейтенант Михаил Носулев и руководитель учения от монгольской стороны бригадный генерал Б. Амгаланбаатор", - сообщили в ВВО.

На торжественном мероприятии были подняты государственные флаги и исполнены гимны стран - участниц учений. Торжественным маршем в едином строю по полевому плацу прошли военнослужащие Восточного военного округа и Вооруженных сил (ВС) Монголии. После торжественной части экипажи приступили к подготовке боевой техники к практическому этапу учения, российские военнослужащие поделились опытом по эксплуатации пушечного вооружения, трансмиссии, двигателей в условиях сильной запыленности. "Военнослужащие Монголии проявляют особый интерес к проводимым занятиям, так как на вооружении ВС Монголии стоят образцы специальной и боевой техники советского производства", - отметили в пресс-службе.

В ходе практических действий военнослужащие стран-участниц отработают задачи по совместному уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населенного пункта в приграничном районе.

Ранее в ВВО сообщали, что от российской стороны в учениях будут задействованы 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные самоходные установки "Шилка", современные танки Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-2, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ авиабазы армейской авиации округа, дислоцированной в Забайкальском крае.

Российско-монгольские учения "Селенга" проводится с 2008 года. До 2011 года оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось "Дархан" (в переводе с монгольского "Строитель"). В 2011 году маневры были переименованы по названию реки Селенга, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Республики Бурятия и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.