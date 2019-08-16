Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ рассматривает возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000. Об этом в пятницу рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Было предложено рассмотреть возможность вооружения военных летчиков очень компактным ПП-2000 вместо АКС-74У. Ведомство отреагировало с интересом на это предложение", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В настоящее время в НАЗ летчика, который укладывается наземными службами перед боевым вылетом в чашку под катапультное кресло, помимо еды, воды, аптечки, средств связи и т. д., входит автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты. Также пилот при боевом вылете, например в Сирии, берет с собой дополнительное оружие - пистолет Макарова или пистолет Стечкина, - которое кладет вместе с магазинами в разгрузочный жилет на торсе.

ПП-2000 разработан Конструкторским бюро приборостроения (Тула) под патрон 919 "Парабеллум". Оружие является одним из самых легких в мире - 1,4 кг без магазина и приклада. Особенностью ПП-2000 является возможность использования запасного магазина в качестве плечевого упора. Рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону, что позволяет комфортно применять оружие как правше, так и левше.

Серийные ПП-2000 с 2006 года оснащены съемным складывающимся вбок металлическим прикладом. Длинна ПП-2000 составляет 582 мм с разложенным прикладом и 350 мм без приклада. Для сравнения: длина АКС-74У с разложенным прикладом составляет 730 мм, со сложенным - 490 мм.