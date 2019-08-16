Россия представит на МАКС экспортные варианты истребителя Су-57Э и транспортника Ил-112ВЭ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россия представит на Международном авиасалоне МАКС-2019 экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ. Об этом говорится в сообщении "Рособоронэкспорта", распространенном в пятницу.

"Главными экспонатами военной части российской экспозиции на МАКС-2019 станут истребитель Су-57Э (КнААПО им. Ю. А. Гагарина) и военно-транспортный Ил-112ВЭ (ПАО "ВАСО")", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев выразил уверенность в том, что интерес к этим самолетам будет колоссальным.

В свою очередь, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что экспозиция представит более 40 новинок. "В этом году экспозиция Ростеха включает свыше 250 образцов новой продукции, в том числе более 40 новинок, которые демонстрируются на МАКС впервые, - авиационную технику, бортовую электронику, авиадвигатели, аэродромное оборудование", - сказал глава госкорпорации.

Экспортная версия Су-57 отличается от истребителей поколения 4++ по многофункциональности, автоматизации и высокой интеллектуализации процессов боевого применения, сверхманевренности и другим характеристикам.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ является экспортной модификацией самолета Ил-112В, созданного в интересах ВВС России и предназначенного для перевозки и десантирования грузов, транспорта, техники, амуниции и личного состава. Самолет обладает универсальностью применения, расширенными возможностями по перевозке грузов, возможностью применения круглосуточно и другими конкурентными преимуществами.