Минобороны показало кадры полета "Охотника" с истребителем Су-30СМ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" выполнил первый полет, который состоялся 3 августа, в сопровождении истребителя Су-30СМ. Это следует из расширенного видео его первых летных испытаний, опубликованного Минобороны в YouTube.

В ролике демонстрируется, как "Охотник" и истребитель выполняют полет параллельными курсами на одной скорости и высоте. Видно, как управляемый летчиком Су-30СМ на отдельном участке совершает полет с выпущенными шасси, также как аппарат, повторяя даже уровень крена беспилотника вправо или влево.

Такой параллельный полет нужен для того, чтобы сверить летные параметры и работу систем испытываемого летательного аппарата с соответствующими параметрами уже отработанного самолета.

Бортовой номер проходящего испытания опытного образца "Охотника", как следует из видео, - 071.

Об "Охотнике"

Первый полет российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого продолжался более 20 минут. Как уточняли в Минобороны, аппарат "под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку". Полет проводился на одном из испытательных аэродромов министерства.

"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, до конца 2019 года "Охотник" совершит еще несколько полетов, один из которых может пройти в полностью автономном режиме.