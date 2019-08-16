Ростех разработает новые прицелы для стрелкового оружия

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм, которые позволят заменить некоторые иностранные образцы, используемые в армии и спецслужбах РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

"Новое прицельно-приборное оснащение включает тепловизионный, коллиматорный и другие типы прицелов. Проект, заказчиком которого выступило Министерство обороны РФ, реализуется ЦНИИТОЧМАШ в сотрудничестве с АО "Новосибирский приборостроительный завод" (входит в Ростех) и другими предприятиями отрасли", - говорится в сообщении.

В настоящее время на базе государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ и его новосибирского филиала проходят предварительные испытания прицелов. В ходе этих испытаний предстоит проверить соответствие характеристик нового оснащения прицелов требованиям тактико-технического задания.

"Новейшее российское прицельно-приборное оснащение позволит, в том числе, заменить некоторые зарубежные образцы, используемые сегодня в вооруженных силах и спецслужбах. В перспективе возможна организация производства гражданских версий прицелов", - уточнил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В Ростехе пояснили, что новые прицелы предназначены для оснащения основных типов стрелкового оружия, таких как снайперские винтовки, автоматы и пулеметы. "Использование нового прицельно-приборного оборудования расширит тактические возможности стрелкового оружия и повысит его боевую эффективность", - отмечается в сообщении.