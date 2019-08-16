Два ракетоносца Ту-160 совершили перелет с Чукотки в Саратовскую область

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область с дозаправкой в воздухе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров", - сообщили в ведомстве.

Маршрут проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации. Во время перелета самолеты дозаправились в воздухе.

Ранее два Ту-160 в ходе учений выполнили перелет на аэродром Анадырь продолжительностью более восьми часов. Дозаправка при этом не проводилась.

Летно-тактические учения проходят под руководством командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и продлятся до конца этой недели. В маневрах задействовано около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78.