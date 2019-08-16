Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вышла в Балтийское море для ходовых испытаний

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3, которую строит предприятие "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в пятницу представитель Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

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"В ходе заводских ходовых испытаний будет проверен ряд корабельных систем подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", включая системы связи и гидроакустики", - сказал он.

По его словам, перед выходом подводной лодки главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о готовности экипажа судна к этапу заводских ходовых испытаний.

"Оснащение Тихоокеанского флота новыми дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3 производится в рамках активного обновления неатомной составляющей подводных сил ВМФ России. Построенная ранее серия дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота на практике показала свою эффективность и надежность", - отметил Евменов на совещании по неатомным подводным лодкам, которое состоялось в Адмиралтействе. Его слова процитировал Дыгало.

Подлодка "Петропавловск-Камчатский"

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что Военно-морской флот России получит "Петропавловск-Камчатский" в четвертом квартале этого года.

Это первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Она была спущена на воду 28 марта на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.

Проект 636.3 ("Варшавянка") - дизель-электрические субмарины, считаются одними из самых малошумных в мире. Способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж лодки - 52 человека, подводное водоизмещение составляет около 4 тысяч тонн, вооружена ракетным комплексом "Калибр".