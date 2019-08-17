В Крыму осудили двоих военных за несанкционированный пуск ракеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор двум военнослужащим за несанкционированный пуск ракеты 1 октября 2017 года. Приговор был вынесен 7 июня, сообщается на сайте суда.

"Чебанов и Зверев, будучи ответственными за правильность подготовки к проверке авиационной управляемой ракеты Х-29ТД на автоматизированной аппаратуре "Ока", совершили нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности причинение тяжких последствий в виде причинения материального ущерба Минобороны РФ в размере 46 571 866 рублей", - говорится в сообщении.

В результате их действий были уничтожены две ракеты, находившиеся в ангаре, а также повреждены агрегаты автоматизированной аппаратуры контроля "Ока".

Оба военнослужащих были признаны виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ). Чебанову назначено наказание в виде ограничения по военной службе на год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, Звереву - на год с удержанием 10% из его денежного довольствия в доход государства.