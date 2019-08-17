Награждены летчики-победители конкурса "Авиадартс" АрМИ-2019

РЯЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Летчики стран-участниц "Авиадартса" показали на конкурсе возросший профессионализм и боевую выучку, сообщил заместитель главкома ВКС РФ Андрей Юдин на церемонии награждения победителей, которая прошла в субботу на аэродроме Дягилево. В конкурсе участвовали 43 экипажа истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации из Китая, Казахстана, Белоруссии и России.

Кубок конкурса вручен капитану команды Российской Федерации, победившей по итогам соревнований, полковнику Василию Якимовичу. Вторыми стали летчики из Китая. Третье место разделили Белоруссия и Казахстан. "Мы стали свидетелями высокого летного мастерства и боевой выучки военных летчиков. Они показали настоящий характер воздушных бойцов", - сказал генерал-лейтенант на церемонии награждения.

В беседе с журналистами Юдин отметил возросшее мастерство летчиков из Белоруссии, Казахстана, Китая. "Но наша команда показала свою выучку, профессионализм и заслуженно победила", - подчеркнул генерал.

Гости мероприятия могли ознакомиться с авиатехникой, задействованной в конкурсе, включая российские самолеты и вертолеты Су-35с, Су-34, Ка-52, Ми-28н, а также самолетами J-10, Су-30, Як-130, вертолетами Ми-171 военно-воздушных сил стран-участниц "Авиадартс-2019".

Команда России выиграла конкурс "Авиадартс-2019" в четырех номинациях из семи: в истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации на боевых вертолетах. В военно-транспортной авиации лидировали китайские военные. Белорусские и казахстанские летчики стали победителями в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах и в штурмовой авиации.

Российская команда завоевала четыре серебряных и две бронзовых награды, китайская - две серебряных и две бронзовых, белорусская и казахстанская - по одной.